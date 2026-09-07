Visite de l’église des Forges, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Forges-de-Lanouée

Informations pratiques

Visite de l’église des Forges 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre et Saint-Paul Morbihan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine des Forges vous ouvriront les portes de cette église qui était à l’origine une simple chapelle consacrée à saint Éloi, patron des forgerons. Notre-Dame de Toute Aide y est également priée. Lors de la création de la paroisse en 1901, elle fut placée sous le vocable de Saint-Pierre et Saint-Paul. Deux pardons sont célébrés chaque année.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul rue Aimé Jéglot, 56120, Forges-de-Lanouée Forges-de-Lanouée 56120 Les Forges Morbihan Bretagne http://www.lanouee.fr/index.php/actualites/retrospective/443-pardon-notre-dame-des-fleurs https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000065 Notre-Dame-de-Toute-Aide, construite en 1760, fut dans un premier temps une chapelle, celle du château des Forges de Lanouée. Elle devient une église paroissiale en 1883, elle est agrandie en 1889 et 1895 pour mieux accueillir les fidèles.

Cette église est richement ornée, elle abrite un très beau vitrail et une statue de saint Eloi, patron des forgerons.

L’église, en tant que chapelle du château des Forges, est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 24 août 2007.

L’église Notre-Dame de Toute Aide ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Église JEP 2026

PAH des Rohan