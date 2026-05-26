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Visite de l’église d’Orignac à l’Eglise d’Orignac Orignac

Visite de l’église d’Orignac à l’Eglise d’Orignac Orignac mercredi 19 août 2026.

Lieu : à l'Eglise d'Orignac

Adresse : ORIGNAC

Ville : 65200 Orignac

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif

Orignac

Visite de l’église d’Orignac

à l’Eglise d’Orignac ORIGNAC Orignac Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites.
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à l’Eglise d’Orignac ORIGNAC Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28  ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours.

L’événement Visite de l’église d’Orignac Orignac a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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