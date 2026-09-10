Visite de l’église du XIIème siècle et de son clocher, Église de Saint-Pierre-Toirac, Saint-Pierre-Toirac

Informations pratiques

Visite de l’église du XIIème siècle et de son clocher 19 et 20 septembre Église de Saint-Pierre-Toirac Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée de l’église, retraçant l’histoire de sa construction et présentant ses chapiteaux.

La visite se poursuit par la montée dans le clocher, qui permet de comprendre comment l’église romane primitive a été fortifiée au fil du temps. Depuis les hauteurs, profitez également d’une vue à 360° sur le village et la vallée du Lot.

Église de Saint-Pierre-Toirac Place de l’église, 46160-Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie 06 30 20 13 89 http://saint-pierre-toirac.com Découvrez l’église romane de Saint-Pierre-Toirac, véritable joyau médiéval célèbre pour ses 53 chapiteaux romans sculptés. Cet ancien prieuré, qui domine la vallée du Lot entre Figeac et Cajarc, aurait été cédé en 889 par l’évêque de Rodez à l’abbaye Saint-Sauveur de Figeac. Arrêt Saint Pierre Toirac sur la ligne de bus Cahors-Figeac. Parking possible sur la place des Platanes au milieu du bourg

Visite commentée de l’église, historique de la construction et description des chapitaux. Lui fait suite la montée dans le clocher qui permet de visualiser comment l’église romane primitive a été et…

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