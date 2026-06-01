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Visite de l’Eglise, Eglise, Molesme

Visite de l’Eglise, Eglise, Molesme vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : Place de l'Eglise 21330 Molesme

Ville : 21330 Molesme

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite de l’Eglise 26 – 28 juin Eglise Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite libre de l’Eglise

Eglise Place de l’Eglise 21330 Molesme Molesme 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Visite libre

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