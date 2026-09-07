Visite de l’église, Eglise, Saint-Jean-des-Ollières

Informations pratiques

Visite de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Puy-de-Dôme

Aucun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite de l’église et de ses évolutions au fil des siècles. Explications archiectureaux et religieux. D’une chapelle au XII à une grande église au XX pour revenir à une absidiole au XXI ?

Eglise 63520 Saint jean des ollieres Saint-Jean-des-Ollières 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Construite à partir du XII e siècle. En cours de restauration. Parking sur la place de l’église.

Visite de l’église et de ses évolutions au fil des siècles. Explications archiectureaux et religieux. D’une chapelle au XII à une grande église au XX pour revenir à une absidiole au XXI ?