Visite de l’église, Église Sainte-Anne, Sainte-Anne

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Église Sainte-Anne Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette paroisse était inscrite dans le Pouillé chartrain du XIIIᵉ siècle, et faisait partie de l’Archidiaconé de Vendôme. Le prieuré-cure dépendait de l’Abbaye de Saint-Georges-des-Bois dont le monastère avait à Sainte-Anne un important prieuré. Cette dépendance prit fin en 1791 quand l’Abbaye fut vendue au Marquis de Querhoent.

Église Sainte-Anne Rue du Bourg, 41100 Sainte-Anne Sainte-Anne 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 77 23 02 Cette paroisse était inscrite dans le Pouillé chartrain du XIIIᵉ siècle, et faisait partie de l’Archidiaconé de Vendôme. Le prieuré-cure dépendait de l’Abbaye de Saint-Georges-des-Bois dont le monastère avait à Sainte-Anne un important prieuré. Cette dépendance prit fin en 1791 quand l’Abbaye fut vendue au Marquis de Querhoent.

Cette paroisse était inscrite dans le Pouillé chartrain du XIIIᵉ siècle, et faisait partie de l’Archidiaconé de Vendôme.

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