visite de l’église et de sa fresque, Église Saint-Martin de Dury, Dury

Informations pratiques

visite de l’église et de sa fresque Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Église Saint-Martin de Dury Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église et son histoire, commentaire sur la fresque réalisée par Emile Flamant, fresquiste de talent, auteur de nombreuses oeuvres en région, notamment le palais de la Bourse de Lille, les hôtels de ville de Cambrai et Caudry, en métropole : le musée des monuments français au Palais de Chaillot à Paris…

Église Saint-Martin de Dury 2 rue de la mairie – Dury Dury 62156 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de l’église et son histoire, commentaire sur la fresque réalisée par Emile Flamant, fresquiste de talent, auteur de nombreuses oeuvres en région, notamment le palais de la Bourse de Lille, les…

©mairie Dury