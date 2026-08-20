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visite de l’église et de sa fresque, Église Saint-Martin de Dury, Dury

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin de Dury · Dury

visite de l’église et de sa fresque, Église Saint-Martin de Dury, Dury

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin de Dury
Adresse
2 rue de la mairie - Dury
Ville
62156 Dury
Département
Pas-de-Calais

visite de l’église et de sa fresque Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Église Saint-Martin de Dury Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église et son histoire, commentaire sur la fresque réalisée par Emile Flamant, fresquiste de talent, auteur de nombreuses oeuvres en région, notamment le palais de la Bourse de Lille, les hôtels de ville de Cambrai et Caudry, en métropole : le musée des monuments français au Palais de Chaillot à Paris…

Église Saint-Martin de Dury 2 rue de la mairie – Dury Dury 62156 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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