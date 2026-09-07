Visite de l’église et de son carillon et expo photos, Eglise Saint-Roch, Grézieu-la-Varenne

Informations pratiques

Visite de l’église et de son carillon et expo photos 19 et 20 septembre Eglise Saint-Roch Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’église et son carillon de 36 cloches, ainsi qu’une expo photos dans le cadre des 60 ans de l’orgue et des 120 ans de la surélévation du clocher. Avec la participation des Amis de l’orgue et du carillon.

Eglise Saint-Roch Place abbé Launay 69290 Grézieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l’église et son carillon de 36 cloches, ainsi qu’une expo photos dans le cadre des 60 ans de l’orgue et des 120 ans de la surélévation du clocher. _Avec la participation des Amis de l’orgue…

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