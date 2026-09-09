Visite de l’église et des fresques de Nicolaï Greschny, Eglise Saint-Amans de Cazedarnes, Cazedarnes

Informations pratiques

Visite de l’église et des fresques de Nicolaï Greschny 19 et 20 septembre Eglise Saint-Amans de Cazedarnes Hérault

Gratuit. Sans réservation. Un feuillet d’information sur l’édifice sera disponible à l’entrée. Accès véhicule sur le parvis pour les visiteurs ayant des difficultés à se déplacer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visitez l’église et découvrez les fresques de Nicolaï Greschny

Dans les années 1950, l’intérieur de l’église de Cazedarnes a été entièrement orné de fresques par le peintre Nicolaï Greschny, en deux campagnes distinctes :

1950-1951 : réalisation du chœur et des deux chapelles attenantes.

1960 : décoration des deux premières chapelles et des murs d’entrée avec le chemin de croix.

Artiste d’origine estonienne, réfugié en France dès 1940, Greschny s’inspire des décorations antérieures (statues, éléments sculptés…) qu’il transforme en fresques murales al fresco (dans le ciment frais). Son style évolue : d’abord fidèle à la tradition orthodoxe de la fresque et de l’icône, puis progressivement plus « régionalisé ».

Après d’importants travaux de consolidation et de restauration, l’église, fermée plusieurs années pour raisons de stabilité, a rouvert au public le 3 mai 2025.

Des visites commentées vous seront proposées le samedi et le dimanche à 11h, 14h et 15h.

Eglise Saint-Amans de Cazedarnes 1 Rue Des Mimosas, 34460 Cazedarnes Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie 0607705747 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-amand-cazedarnes/67462 La paroisse Saint-Amans de Cazedarnes devint indépendante en 1845, suivie par l’érection du village en commune en 1850, détachée de Cessenon. À plusieurs reprises, l’église a été modifiée, agrandie et renforcée. Elle a par exemple été « retournée », le chœur était à l’Est alors qu’il est à l’Ouest.

L’intérieur de l’église a été complètement décoré de fresques de Nicolaï GRESCHNY (1912-1985) en deux phases : 1950 et 1959/1960. . Il peint al fresco (dans le frais, le mortier du maçon doit absorber les couleurs pour les préserver). Dans ses décorations, il mêle ancien et nouveau testament tout en conservant les anciennes dénominations des chapelles.

Outre les murs, le mobilier intérieur a également été adapté au nouvel environnement artistique de l’édifice. C’est ainsi qu’outre le banc de communion en fer forgé, un autel plus contemporain a été inauguré en 1955, il est dû à un sculpteur de Sète, Pierre NOCCA (1916-2016).

L’édifice y compris sa décoration intérieure a été inscrit aux Monuments historiques en 2012, un dossier de classement est en cours d’élaboration. Parking à proximité

Visitez l’église et découvrez les fresques de Nicolaï Greschny

© Melkan Bassil