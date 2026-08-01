Visite de l’église et du moulin à eau L’Hôpital-Saint-Blaise
jeudi 20 août 2026 · L'Hôpital-Saint-Blaise
Informations pratiques
L’Hôpital-Saint-Blaise
Visite de l’église et du moulin à eau
Parking du fronton L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Elkarbidea vous invite à l’Hôpital-Saint-Blaise, en Soule.
Robert Elissondo vous accompagnera dans la découverte de l’église, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et le moulin à eau du village. Pour l’occasion, vous pourrez également bénéficier gratuitement du spectacle son et lumière dans l’église romane. La soirée se clôturera par une auberge espagnole. Venez découvrir ces deux lieux qui font l’histoire du village et partager un moment de convivialité. Sur inscription. Rendez-vous sur le parking du fronton. .
Parking du fronton L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86
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English : Visite de l’église et du moulin à eau
L’événement Visite de l’église et du moulin à eau L’Hôpital-Saint-Blaise a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque