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AGENDA · L'Hôpital-Saint-Blaise

Visite de l’église et du moulin à eau L’Hôpital-Saint-Blaise

jeudi 20 août 2026 · L'Hôpital-Saint-Blaise

Visite de l’église et du moulin à eau L’Hôpital-Saint-Blaise

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parking du fronton
Ville
64130 L'Hôpital-Saint-Blaise
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

L’Hôpital-Saint-Blaise

Visite de l’église et du moulin à eau

Parking du fronton L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Elkarbidea vous invite à l’Hôpital-Saint-Blaise, en Soule.
Robert Elissondo vous accompagnera dans la découverte de l’église, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et le moulin à eau du village. Pour l’occasion, vous pourrez également bénéficier gratuitement du spectacle son et lumière dans l’église romane. La soirée se clôturera par une auberge espagnole. Venez découvrir ces deux lieux qui font l’histoire du village et partager un moment de convivialité. Sur inscription. Rendez-vous sur le parking du fronton.   .

Parking du fronton L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 

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English : Visite de l’église et du moulin à eau

L’événement Visite de l’église et du moulin à eau L’Hôpital-Saint-Blaise a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque