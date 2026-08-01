Informations pratiques

L’Hôpital-Saint-Blaise

Visite de l’église et du moulin à eau

Parking du fronton L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Elkarbidea vous invite à l’Hôpital-Saint-Blaise, en Soule.

Robert Elissondo vous accompagnera dans la découverte de l’église, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et le moulin à eau du village. Pour l’occasion, vous pourrez également bénéficier gratuitement du spectacle son et lumière dans l’église romane. La soirée se clôturera par une auberge espagnole. Venez découvrir ces deux lieux qui font l’histoire du village et partager un moment de convivialité. Sur inscription. Rendez-vous sur le parking du fronton. .

Parking du fronton L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

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English : Visite de l’église et du moulin à eau

L’événement Visite de l’église et du moulin à eau L’Hôpital-Saint-Blaise a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque