Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue L’Hôpital-Saint-Blaise
samedi 15 août 2026 · L'Hôpital-Saint-Blaise
Informations pratiques
L’Hôpital-Saint-Blaise
Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue
Fronton L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à l’Hôpital-Saint-Blaise.
Voici les horaires
– 3ème série = 11 h,
– 2ème série = 16 h,
– 1ère série = 17 h.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .
Fronton L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue
L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue L’Hôpital-Saint-Blaise a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque