Visite de l’église et du village d’Asté départ à l’Eglise d’Asté Asté
Visite de l’église et du village d’Asté départ à l’Eglise d’Asté Asté lundi 27 juillet 2026.
Asté
Visite de l’église et du village d’Asté
départ à l’Eglise d’Asté ASTE Asté Hautes-Pyrénées
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites.
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départ à l’Eglise d’Asté ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
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English :
The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours.
L’événement Visite de l’église et du village d’Asté Asté a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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