Visite de l’Église néo-gothique Église Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Visite de l’Église néo-gothique

Église Avenue de la Marne Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez son histoire et son architecture (sous réserve d’inhumation). Sur réservation (BILLETTERIE P.)

– Sous réserve d’inhumation

Commentée par une habitante de la commune, Maryse vous fait découvrir l’église néo-gothique, son histoire et son architecture. Sur réservation. .

Église Avenue de la Marne Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41

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English : Visite de l’Église néo-gothique

Discover its history and architecture (subject to burial). By reservation (P. TICKET)

L’événement Visite de l’Église néo-gothique Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Cœur de Nacre