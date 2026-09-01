Visite de l’Église néo-gothique Église Saint-Aubin-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Église · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Visite de l’Église néo-gothique
Église Avenue de la Marne Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez son histoire et son architecture (sous réserve d’inhumation). Sur réservation (BILLETTERIE P.)
– Sous réserve d’inhumation
Commentée par une habitante de la commune, Maryse vous fait découvrir l’église néo-gothique, son histoire et son architecture. Sur réservation. .
Église Avenue de la Marne Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41
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English : Visite de l’Église néo-gothique
Discover its history and architecture (subject to burial). By reservation (P. TICKET)
L’événement Visite de l’Église néo-gothique Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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