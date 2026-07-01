Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Guercheville, Église Notre-Dame de l’Assomption, Guercheville

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Guercheville 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Notre Dame de l’Assomption de Guercheville vous ouvre ses portes. Visite libre avec possibilité de visite commentée de l’édifice.

Église Notre-Dame de l’Assomption 54 bis rue Grande 77760 Guercheville Guercheville 77760 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre

©OTPN