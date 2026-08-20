Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église, Courgis

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Église Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Bâtie au XIIIe siècle, l’édifice se compose de deux nefs se terminant par un chevet droit au-dessus du maître-autel. La nef principale se compose de quatre travées et comporte des piliers à deux rangs de feuilles, des arcades ogivales et des voûtes à croisées d’ogives. Le portail du XIIIe siècle est digne d’intérêt : les colonnettes à chapiteaux sont biseautées et le tympan porte une croix frappée dans une ogive lancéolée du XIVe siècle, encadrée par une arcature trilobée à boudins. Ses peintures murales datent de la première moitié du XVIe siècle.

Église Place de l’Eglise, 89800 Courgis, France Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Ouverte le dimanche matin.

Bâtie au XIIIe siècle, l’édifice se compose de deux nefs se terminant par un chevet droit au-dessus du maître-autel. La nef principale se compose de quatre travées et comporte des piliers à deux de à…

©Bernadette Chancel