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AGENDA · Courgis

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église, Courgis

samedi 19 septembre 2026 · Église · Courgis

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église, Courgis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Place de l’Eglise, 89800 Courgis, France
Ville
89800 Courgis
Département
Yonne

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Église Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Bâtie au XIIIe siècle, l’édifice se compose de deux nefs se terminant par un chevet droit au-dessus du maître-autel. La nef principale se compose de quatre travées et comporte des piliers à deux rangs de feuilles, des arcades ogivales et des voûtes à croisées d’ogives. Le portail du XIIIe siècle est digne d’intérêt : les colonnettes à chapiteaux sont biseautées et le tympan porte une croix frappée dans une ogive lancéolée du XIVe siècle, encadrée par une arcature trilobée à boudins. Ses peintures murales datent de la première moitié du XVIe siècle.

Église Place de l’Eglise, 89800 Courgis, France Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Ouverte le dimanche matin.
Bâtie au XIIIe siècle, l’édifice se compose de deux nefs se terminant par un chevet droit au-dessus du maître-autel. La nef principale se compose de quatre travées et comporte des piliers à deux de à…

©Bernadette Chancel