Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Termignon

Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Notre Dame de l’Assomption Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Notre Dame de l’Assomption est édifiée sur un éperon rocheux qui domine le village. La première mention de la paroisse apparaît en 1384 sur une charte d’Amédée comte de Savoie. Comme la majorité des églises baroques de Haute Maurienne, les nombreux retables en bois sculpté, doré et polychrome sont l’oeuvre d’artistes locaux, parmi eux Sébastien Rosaz ou Bernard Flandin.

Eglise Notre Dame de l’Assomption 73500 Termignon Termignon 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’église Notre Dame de l’Assomption est édifiée sur un éperon rocheux qui domine le village. La première mention de la paroisse apparaît en 1384 sur une charte d’Amédée comte de Savoie. Comme la des…

©JF Durand