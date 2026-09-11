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AGENDA · Le Croisic

visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié, église Notre-Dame-de-Pitié, Le Croisic

samedi 19 septembre 2026 · église Notre-Dame-de-Pitié · Le Croisic

visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié, église Notre-Dame-de-Pitié, Le Croisic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église Notre-Dame-de-Pitié
Adresse
rue de l'église 44490 Le Croisic
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique

visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié 19 et 20 septembre église Notre-Dame-de-Pitié Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic par les bénévoles de l’association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié

église Notre-Dame-de-Pitié rue de l’église 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic par les bénévoles de l’association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié

©ville du croisic

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