visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié, église Notre-Dame-de-Pitié, Le Croisic

Informations pratiques

visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié 19 et 20 septembre église Notre-Dame-de-Pitié Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic par les bénévoles de l’association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié

église Notre-Dame-de-Pitié rue de l’église 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic par les bénévoles de l’association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié

©ville du croisic