visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié, église Notre-Dame-de-Pitié, Le Croisic
samedi 19 septembre 2026 · église Notre-Dame-de-Pitié · Le Croisic
Informations pratiques
visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié 19 et 20 septembre église Notre-Dame-de-Pitié Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic par les bénévoles de l’association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié
église Notre-Dame-de-Pitié rue de l’église 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic par les bénévoles de l’association du patrimoine de Notre-Dame-de-Pitié
©ville du croisic
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