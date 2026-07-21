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Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny

mardi 4 août 2026 · Savigny

Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Route du Manoir
Ville
50210 Savigny
Département
Manche
Tarif

Savigny

Visite de l’église Notre-Dame de Savigny

Route du Manoir Savigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Visite guidée organisée par l’association de sauvegarde pour l’église de Savigny. Gratuit.   .

Route du Manoir Savigny 50210 Manche Normandie +33 2 33 45 35 53 

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English : Visite de l’église Notre-Dame de Savigny

L’événement Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny a été mis à jour le 2026-07-21 par Coutances Tourisme

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