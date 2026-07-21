AGENDA · Savigny
Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny
mardi 4 août 2026 · Savigny
Informations pratiques
Savigny
Visite de l’église Notre-Dame de Savigny
Route du Manoir Savigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Visite guidée organisée par l’association de sauvegarde pour l’église de Savigny. Gratuit. .
Route du Manoir Savigny 50210 Manche Normandie +33 2 33 45 35 53
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English : Visite de l’église Notre-Dame de Savigny
L’événement Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny a été mis à jour le 2026-07-21 par Coutances Tourisme
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