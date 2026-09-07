Visite de l’église Notre Dame du Bono, Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer, Le Bono
vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Notre Dame du Bono - Etoile de la mer · Le Bono
Informations pratiques
Visite de l’église Notre Dame du Bono 18 – 20 septembre Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer Morbihan
gratuit pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église fête ses 90 ans
- ses vitraux
L’artiste Michel Guével est issu d’une famille de maîtres-verriers et de souffleurs de verre. Il a confectionné les vitraux lumineux et colorés. Ils rappellent les messages de Marie lors de ses différentes apparitions. Ils rappellent également la protection de la Vierge vis-à-vis des corps de métiers bonovistes de l’époque: ostréiculteurs, pêcheurs, agriculteurs ou ouvriers.
- ses mosaïques
Le mosaïste Auguste Labouret a réalisé Maris Stella, sur le fronton de l’église. Artiste très réputé, il a créé des œuvres tant pour des églises et que pour les grandes gares ou grands magasins parisiens.
- ses peintres
Une grande fresque revêt le fond de l’église. La Vierge protège de son manteau les agriculteurs et les pêcheurs. Joël Dabin, peintre du mouvement, a exposé sur les cinq continents.
Le peintre Jean-Pierre Rousseau a offert un tableau de la Piétà à la paroisse. Il est l’un des plus grands peintres d’art sacré de notre époque.
- ses ex-votos
Des maquettes de bateaux, offertes en ex-voto à la Vierge, sont exposées.
Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer rue Edouard Herriot – 56400 Le Bono Le Bono 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 86 25 https://paroisses-pays-auray.fr/accueil-le-bono/ L’église construite pour la population du port du Bono, composée de marins et de pêcheurs, est dédiée à Notre Dame Etoile de la mer.
De style roman, sa construction a été achevée en 1965. Ses vitraux aux couleurs chaleureuses sont lumineux et colorés. On peut y découvrir des oeuvres de peintres, mosaïstes et maîtres-verriers renommés.
Brochures et panneaux explicatifs à disposition parking, accès pour personnes porteuses de handicap
L’église fête ses 90 ans
©Gaëlle Masson