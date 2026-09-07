Visite de l’église Notre Dame du Bono, Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer, Le Bono

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Notre Dame du Bono - Etoile de la mer · Le Bono

Informations pratiques

Visite de l’église Notre Dame du Bono 18 – 20 septembre Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer Morbihan

gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église fête ses 90 ans

ses vitraux

L’artiste Michel Guével est issu d’une famille de maîtres-verriers et de souffleurs de verre. Il a confectionné les vitraux lumineux et colorés. Ils rappellent les messages de Marie lors de ses différentes apparitions. Ils rappellent également la protection de la Vierge vis-à-vis des corps de métiers bonovistes de l’époque: ostréiculteurs, pêcheurs, agriculteurs ou ouvriers.

ses mosaïques

Le mosaïste Auguste Labouret a réalisé Maris Stella, sur le fronton de l’église. Artiste très réputé, il a créé des œuvres tant pour des églises et que pour les grandes gares ou grands magasins parisiens.

ses peintres

Une grande fresque revêt le fond de l’église. La Vierge protège de son manteau les agriculteurs et les pêcheurs. Joël Dabin, peintre du mouvement, a exposé sur les cinq continents.

Le peintre Jean-Pierre Rousseau a offert un tableau de la Piétà à la paroisse. Il est l’un des plus grands peintres d’art sacré de notre époque.

ses ex-votos

Des maquettes de bateaux, offertes en ex-voto à la Vierge, sont exposées.

Eglise Notre Dame du Bono – Etoile de la mer rue Edouard Herriot – 56400 Le Bono Le Bono 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 86 25 https://paroisses-pays-auray.fr/accueil-le-bono/ L’église construite pour la population du port du Bono, composée de marins et de pêcheurs, est dédiée à Notre Dame Etoile de la mer.

De style roman, sa construction a été achevée en 1965. Ses vitraux aux couleurs chaleureuses sont lumineux et colorés. On peut y découvrir des oeuvres de peintres, mosaïstes et maîtres-verriers renommés.

Brochures et panneaux explicatifs à disposition parking, accès pour personnes porteuses de handicap

L’église fête ses 90 ans

©Gaëlle Masson