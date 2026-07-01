Visite de l’Eglise Notre Dame Du Mont Carmel, Eglise d’Eclimeux, Éclimeux
samedi 19 septembre 2026 · Eglise d'Eclimeux · Éclimeux
Informations pratiques
Visite de l’Eglise Notre Dame Du Mont Carmel 19 et 20 septembre Eglise d’Eclimeux Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de l’Eglise
Avec exposition photographies du village avant et après guerre
Coeur de Messire Léon Ange de Ghistelles
Contact mail pour plus de renseignements : eclimeuxanimation@outlook.fr
Eglise d’Eclimeux 62770 Eclimeux Éclimeux 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0642180173 https://www.facebook.com/profile.php?id=61578581098581 [{« link »: « mailto:eclimeuxanimation@outlook.fr »}] Eglise Notre Dame du Mont Carmel présence d’un parking devant l’église
Visite de l’Eglise
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