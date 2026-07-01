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Visite de l’Eglise Notre Dame Du Mont Carmel, Eglise d’Eclimeux, Éclimeux

samedi 19 septembre 2026 · Eglise d'Eclimeux · Éclimeux

Visite de l’Eglise Notre Dame Du Mont Carmel, Eglise d’Eclimeux, Éclimeux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise d'Eclimeux
Adresse
62770 Eclimeux
Ville
62770 Éclimeux
Département
Pas-de-Calais

Visite de l’Eglise Notre Dame Du Mont Carmel 19 et 20 septembre Eglise d’Eclimeux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Eglise
Avec exposition photographies du village avant et après guerre
Coeur de Messire Léon Ange de Ghistelles
Contact mail pour plus de renseignements : eclimeuxanimation@outlook.fr

Eglise d’Eclimeux 62770 Eclimeux Éclimeux 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0642180173 https://www.facebook.com/profile.php?id=61578581098581 [{« link »: « mailto:eclimeuxanimation@outlook.fr »}] Eglise Notre Dame du Mont Carmel présence d’un parking devant l’église
Visite de l’Eglise

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