Visite de l’Eglise Notre Dame Du Mont Carmel, Eglise d’Eclimeux, Éclimeux

Informations pratiques

Visite de l’Eglise Notre Dame Du Mont Carmel 19 et 20 septembre Eglise d’Eclimeux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Eglise

Avec exposition photographies du village avant et après guerre

Coeur de Messire Léon Ange de Ghistelles

Contact mail pour plus de renseignements : eclimeuxanimation@outlook.fr

Eglise d’Eclimeux 62770 Eclimeux Éclimeux 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0642180173 https://www.facebook.com/profile.php?id=61578581098581 [{« link »: « mailto:eclimeuxanimation@outlook.fr »}] Eglise Notre Dame du Mont Carmel présence d’un parking devant l’église

Visite de l’Eglise

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