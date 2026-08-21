Visite de l’Église Notre-Dame, Église Notre-Dame du Cloître-Saint-Thégonnec, Le Cloître-Saint-Thégonnec

Informations pratiques

Visite de l’Église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église

Église Notre-Dame du Cloître-Saint-Thégonnec Place de l’église, 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne https://m.le-cloitre-saint-thegonnec.bzh/scripts/files/66b0e427719c75.15476014/eglise-notre-dame-du-cloitre.pdf Au Cloître-Saint-Thégonnec, l’église paroissiale Notre-Dame a traversé les siècles avec une histoire singulière.

Visite libre de l’église

©Aude Iscla