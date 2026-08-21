Visite de l’église Notre-Dame, Eglise Notre-Dame – Préhy, Préhy

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame – Préhy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter l’église Notre-Dame !

L’église du XVIe siècle, autrefois Saint-Pierre-aux-Liens, dont la chapelle du transept nord est dédiée à Sainte Claire est située en plein coeur du vignoble chablisien, curieusement bâtie à l’écart du village, pour des raisons qui restent inconnues. Reconstruite au XVIe siècle, ruinée au XVIIIe, elle fut partiellement reconstruite au XIXe siècle (nef et clocher).

Si vous souhaitez en découvrir plus sur cette bâtisse, nous vous attendons le 19 et 20 septembre !

Eglise Notre-Dame – Préhy Préhy Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’église du XVIe siècle, autrefois Saint-Pierre-aux-Liens, dont la chapelle du transept nord est dédiée à Sainte Claire est située en plein coeur du vignoble chablisien, curieusement bâtie à l’écart du village, pour des raisons qui restent inconnues. Reconstruite au XVIe siècle, ruinée au XVIIIe, elle fut partiellement reconstruite au XIXe siècle (nef et clocher).

Venez visiter l’église Notre-Dame !

©Commune de Préhy