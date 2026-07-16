Visite de l’église paroissiale Saint-Maurice, Église paroissiale Saint-Maurice, Artannes-sur-Indre

Informations pratiques

Visite de l’église paroissiale Saint-Maurice Dimanche 20 septembre, 14h00 Église paroissiale Saint-Maurice Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous aurez des explications sur l’histoire de l’église qui date du 11ᵉ siècle.

Église paroissiale Saint-Maurice 1 Pl. Saint-Maurice, 37260 Artannes-sur-Indre, France Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Nef du XIe siècle. Façade ouest moderne. La nef aboutit à un transept modifié au XVIe siècle. Le carré du transept a été revoûté sur ogives entre 1520 et 1527. La clé est timbrée des armes de Martin de Beaune, archevêque de Tours, baron d’Artannes. Le choeur du XIIIe siècle se termine par un chevet plat. Une chapelle a été ajoutée au XVe siècle sur le flanc nord du choeur. Au-dessus du carré du transept se trouve le clocher à faces ajourées. Accès par la D17

Vous aurez des explications sur l’histoire de l’église qui date du 11ᵉ siècle.

©AAPA