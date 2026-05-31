Visite de l’église restaurée avec offre d’atelier, Eglise Orthoux-Sérignac-Quilhan, Orthoux-Sérignac-Quilhan

Visite de l’église restaurée avec offre d’atelier 26 – 28 juin Eglise Orthoux-Sérignac-Quilhan Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Lors de la visite de l’église Notre-Dame de la Nativité d’Orthoux :

nous proposons aux visiteurs adultes, enfants, familles un atelier sur la découverte des 14 peintures du choeur de l’église représentant des personnages bibliques à identifier…

Un concert est également prévu à l’Eglise à 18h30 le samedi 27 juin, suivi d’un pot de l’amitié.

Eglise Orthoux-Sérignac-Quilhan Eglise Notre-Dame de la nativité, Orthoux Orthoux-Sérignac-Quilhan 30260 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « aseorthoux@orange.fr »}]

Lors de la visite de l’église nous proposons aux visiteurs adultes et enfants un atelier sur la découverte des 14 peintures représentant des personnages bibliques à identifier… visite visite de site

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