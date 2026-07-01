Visite de l’église Saint-André et de l’exposition, Église Saint-André, Jussy-Champagne

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-André et de l’exposition 19 et 20 septembre Église Saint-André Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église et de l’exposition de vêtements liturgiques. Les visites sont commentées, mais elles peuvent également être libres.

Église Saint-André 1 Place de l’Eglise, 18130 Jussy-Champagne, France Jussy-Champagne 18130 Cher Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=100057195830065 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057195830065 L’église se compose d’une nef couverte d’une charpente lambrissée, d’un chœur voûté en berceau plein cintre et d’un sanctuaire demi-circulaire voûté en cul de four. Cet ensemble date du début du XIIe siècle. Les deux chapelles formant transepts ont été construites au XVIe siècle par l’ouverture d’arcs dans les murs latéraux du chœur.

Visite de l’église et de l’exposition de vêtements liturgiques. Les visites sont commentées, mais elles peuvent également être libres.

Bernard Galey