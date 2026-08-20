Visite de l’église Saint-Aventin, Place de l’Eglise – Mélisey, Mélisey

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Aventin Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Place de l’Eglise – Mélisey Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ensemble de l’édifice a été bâti à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Au gothique dit « flamboyant » se mêlent des éléments de style Renaissance. Venez participer à la visite commentée de l’église avec exposition de photos. Sonneurs de trompe de chasse.

Place de l’Eglise – Mélisey Place de l’Eglise Mélisey Mélisey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’ensemble de l’édifice a été bâti à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Au gothique dit « flamboyant » se mêlent des éléments de style Renaissance. Visite commentée de l’église avec exposition de photos. Sonneurs de trompe de chasse.

L’ensemble de l’édifice a été bâti à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Au gothique dit « flamboyant » se mêlent des éléments de style Renaissance. Venez participer à la visite commentée de de…

©Commune de Mélisey