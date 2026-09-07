Visite de l’église Saint-Christophe, Église Saint-Christophe, Couddes

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Christophe 19 et 20 septembre Église Saint-Christophe Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Église classée au Monument Historique.

Fresques du 12ᵉ au 14ᵉ siècle, tabernacle et carrelage mural.

Église Saint-Christophe 48 Le Bourg, 41700 Couddes, France Couddes 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire La paroisse devrait sa naissance à l’établissement d’ermites envoyés de l’abbaye de Saint-Martin-de-Tours dès le 5e ou VIe siècle. L’édifice actuel présente, dans les murs de la nef, des restes importants d’un petit appareil qui pourrait remonter au XIe siècle. Au XIIe siècle, la porte occidentale a été diminuée de hauteur avec la construction d’un arc. Le choeur et la chapelle seigneuriale ont été édifiés au XVIe siècle. A l’intérieur, l’édifice conserve des peintures murales dont la plus ancienne remonte à la fin du XIIe siècle, et représente la comparution de Saint-Christophe devant le roi Dannus. Une deuxième campagne de peintures, au XIVe siècle, figure le Jugement dernier ainsi qu’une scène avec un chevalier. Au XVe siècle a été peinte la figure monumentale de Saint-Christophe. Au XIXe siècle, un décor de pilastres en trompe l’oeil vient recouvrir la partie basse des peintures anciennes.

Église classée au Monument Historique

©Mairie de Couddes