Visite de l’église Saint-Euphrône de Corancy, Église de Saint-Euphrône, Corancy

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Euphrône de Corancy 19 et 20 septembre Église de Saint-Euphrône Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Euphrône de Corancy lors d’une vi​site libre. Vous serez accueilli par un membre de l’association de sauvegarde du patrimoine de Corancy.

Église de Saint-Euphrône 213 Route du Tronçay, 58120 CORANCY Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Euphrone de Corancy lors d’une vi​site libre. Vous serez accueilli par un membre de l’association de sauvegarde du de…

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