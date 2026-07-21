Informations pratiques

Élincourt-Sainte-Marguerite

Visite de l’église Saint Flor

2 Rue de l’Abbaye Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Lors des journées du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint Flor d’Elincourt Sainte Marguerite.

L’église datant du XIIème siècle est inscrite aux Monuments Historiques. Vous pourrez y découvrir de magnifiques vitraux dont l’un de Maurice DENIS représentant la communion de Jeanne d’Arc.

Lors des journées du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint Flor d’Elincourt Sainte Marguerite.

L’église datant du XIIème siècle est inscrite aux Monuments Historiques. Vous pourrez y découvrir de magnifiques vitraux dont l’un de Maurice DENIS représentant la communion de Jeanne d’Arc. .

2 Rue de l’Abbaye Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France +33 6 70 40 89 21 patrimoine.elincourt@orange.fr

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English :

During Heritage Days, enjoy a guided tour of the Saint Flor Church in Elincourt Sainte Marguerite.

The church, dating from the 12th century, is listed as a Historic Monument. There, you can admire magnificent stained-glass windows, including one by Maurice Denis depicting Joan of Arc receiving Communion.

L’événement Visite de l’église Saint Flor Élincourt-Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Nord-Compiégnois