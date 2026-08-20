Visite de l’église Saint-Georges, Eglise Saint-Georges, Rouvray

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Georges 19 et 20 septembre Eglise Saint-Georges Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter l’église Saint-Georges !

En 1171, Rouvray était un village qui renfermait une chapelle que l’évêque d’Auxerre Guillaume de Toucy céda à l’abbaye St-Germain d’Auxerre. Cette chapelle a été l’objet de nombreuses transformations au cours des siècles pour devenir l’Eglise d’aujourd’hui. Caractéristiques de l’église : la nef, de style ogival, date de la fin du XVIᵉ siècle ; le baptistère octogonal date du XIVᵉ siècle ; le clocher a été ajouté au milieu du XVIIIᵉ siècle ; le chœur et l’abside, de style dorique, ont été remaniés au XVIIIᵉ siècle ; la façade occidentale comporte un portail Renaissance protégé par un porche clos. Sa particularité : le clocher, le bois et la cloche gravée. L’Eglise est encore à ce jour ceinturée par le cimetière.

Si vous êtes curieux d’en apprendre plus sur cette bâtisse, rendez-vous le 19 et 20 septembre !

Eglise Saint-Georges Route de Venouse Rouvray Rouvray 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté En 1171, Rouvray était un village qui renfermait une chapelle que l’évêque d’Auxerre Guillaume de Toucy céda à l’abbaye St-Germain d’Auxerre. Cette chapelle a été l’objet de nombreuses transformations au cours des siècles pour devenir l’Eglise d’aujourd’hui. Caractéristiques de l’église : la nef, de style ogival, date de la fin du XVIᵉ siècle ; le baptistère octogonal date du XIVᵉ siècle ; le clocher a été ajouté au milieu du XVIIIᵉ siècle ; le chœur et l’abside, de style dorique, ont été remaniés au XVIIIᵉ siècle ; la façade occidentale comporte un portail Renaissance protégé par un porche clos. Sa particularité : le clocher, le bois et la cloche gravée. L’Eglise est encore à ce jour ceinturée par le cimetière.

Venez visiter l’église Saint-Georges !

©Commune de Rouvray