Visite de l’église Saint-Hilaire, Labarthe-Bleys, Labarthe-Bleys

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Hilaire Dimanche 20 septembre, 14h00 Labarthe-Bleys Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Hilaire et découverte de la restauration de ses décors peints.

Labarthe-Bleys 1001 Chemin de Bleys Labarthe-Bleys 81170 Tarn Occitanie 06 87 86 36 57 L’édifice qui est parvenu jusqu’à nous est assez modeste, mais représente un bon exemple d’édifice rural du Moyen Âge méridional, sans doute du XVe siècle, construit sans luxe mais avec soin. C’est une simple salle rectangulaire de 19 m sur 7,50 m, à chevet plat, divisée en trois travées carrées égales, voutées sur croisées d’ogives. Deux chapelles latérales s’ouvrent symétriquement au nord et au sud de la travée médiane : plus basses que la nef et moins larges que la travée, elles forment une sorte de faux transept et font partie, me semble-t-il, de la construction d’origine. L’intérieur de l’église présente une décoration peinte d’ensemble qui doit dater de la fin du XIXe siècle médiévalisant Parking à proximité

Visite de l’église Saint-Hilaire et découverte de la restauration de ses décors peints.

©Daniel GANTHE