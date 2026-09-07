Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste : découverte de ses vitraux, Église Saint-Jean-Baptiste à Perrigny, Perrigny

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste : découverte de ses vitraux Samedi 19 septembre, 13h30 Église Saint-Jean-Baptiste à Perrigny Jura

visite libre ou commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez participer à une visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste. Vous pourrez y découvrir son histoire et en apprendre davantage sur le patrimoine de Perrigny. Cette église, construite au 15e siècle sur une ancienne nef, possède de nombreux éléments à vous faire découvrir, notamment ses nouveaux vitraux contemporains.

Église Saint-Jean-Baptiste à Perrigny 31 Rue du Vieux Mont 39570 PERRIGNY Perrigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste :

©Fray