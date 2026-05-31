Visite de l’Église Saint-Jean-Baptiste d’Olmet et la pierre à légende du « Pied du Bœuf », Parvis de l’Eglise, Olmet

Visite de l’Église Saint-Jean-Baptiste d’Olmet et la pierre à légende du « Pied du Bœuf » 27 et 28 juin Parvis de l’Eglise Puy-de-Dôme

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

L’Église Saint-Jean-Baptiste d’Olmet a été édifiée à partir du XVème siècle par les moines de la Chaise Dieu. Elle abrite des peintures murales géantes de Léon BOUDAL, et de nombreuses paricularités et restaurations que nous vous invitons à découvrir.

Laissez vous ensuite porter jusqu’au chemin du Pied du Boeuf, où une pierre porte l’empreinte d’un pied de boeuf.

Entre légende et réalité… un chemin qui vous menera jusqu’au Château de la Faye.

Au plaisir de vous rencontrer et partager lors de ces journées.

Parvis de l’Eglise Place du Tilleul 63880 OLMET Olmet 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « aspo63880@gmail.com »}]

Une Église du XVème siècle édifiée par les moines de la Chaise Dieu, abritant des peintures murales géantes de Léon BOUDAL. Une pierre légendaire portant l’empreinte d’un pied de bœuf. église pierre à légende

Crédit Photo@ASPO