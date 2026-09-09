Visite de l’église Saint Jean-Baptiste et conférence sur la restauration du retable, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Gayan

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Jean-Baptiste et conférence sur la restauration du retable Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Jean-Baptiste Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste et conférence à 10h consacrée à la restauration du retable, du tabernacle et du maître-autel, animée par Bernard Lacoste, de l’Atelier 32.

Eglise Saint-Jean-Baptiste Rue des Pyrenees 65320 Gayan Gayan 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie 0603640460 https://www.mairie-gayan.fr Conférence sur la Restauration du Retable et du maître autel de l’Eglise. Parking place du monument aux morts

Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste et conférence à 10h consacrée à la restauration du retable, du tabernacle et du maître-autel, animée par Bernard Lacoste, de l’Atelier 32.

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