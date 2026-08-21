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AGENDA · Saint-Jean-sur-Veyle

Visite de l’église Pl. du Souvenir Saint-Jean-sur-Veyle

dimanche 20 septembre 2026 · Pl. du Souvenir · Saint-Jean-sur-Veyle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pl. du Souvenir
Adresse
Eglise St-Jean-Baptiste
Ville
01290 Saint-Jean-sur-Veyle
Département
Ain
Tarif

Saint-Jean-sur-Veyle

Visite de l’église

Pl. du Souvenir Eglise St-Jean-Baptiste Saint-Jean-sur-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite libre et visite commentée
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Pl. du Souvenir Eglise St-Jean-Baptiste Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Self-guided tour and guided tour

L’événement Visite de l’église Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle