Visite de l’église Pl. du Souvenir Saint-Jean-sur-Veyle

Informations pratiques

Saint-Jean-sur-Veyle

Visite de l’église

Pl. du Souvenir Eglise St-Jean-Baptiste Saint-Jean-sur-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre et visite commentée

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Pl. du Souvenir Eglise St-Jean-Baptiste Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Self-guided tour and guided tour

L’événement Visite de l’église Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle