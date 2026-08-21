AGENDA · Saint-Jean-sur-Veyle
Visite de l’église Pl. du Souvenir Saint-Jean-sur-Veyle
dimanche 20 septembre 2026 · Pl. du Souvenir · Saint-Jean-sur-Veyle
Informations pratiques
Saint-Jean-sur-Veyle
Visite de l’église
Pl. du Souvenir Eglise St-Jean-Baptiste Saint-Jean-sur-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre et visite commentée
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Pl. du Souvenir Eglise St-Jean-Baptiste Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Self-guided tour and guided tour
L’événement Visite de l’église Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle