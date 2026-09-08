Visite de l’Église Saint-Julien de Bongheat, Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat, Bongheat
samedi 19 septembre 2026 · Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat · Bongheat
Informations pratiques
Visite de l’Église Saint-Julien de Bongheat 19 et 20 septembre Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église de Bongheat, dont la toiture et le clocher ont été récemment restauré, exposition des photos du chantier.
Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat Place des écoliers, 63160 bongheat Bongheat 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre de l’église de Bongheat, dont la toiture et le clocher ont été récemment restauré, exposition des photos du chantier.
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