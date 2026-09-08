Visite de l’Église Saint-Julien de Bongheat, Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat, Bongheat

Informations pratiques

Visite de l’Église Saint-Julien de Bongheat 19 et 20 septembre Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Bongheat, dont la toiture et le clocher ont été récemment restauré, exposition des photos du chantier.

Place des écoliers, le Bourg 63160 bongheat Place des écoliers, 63160 bongheat Bongheat 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l’église de Bongheat, dont la toiture et le clocher ont été récemment restauré, exposition des photos du chantier.

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