Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix
Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix vendredi 26 juin 2026.
Carcarès-Sainte-Croix
Visite de l’église Saint Laurent
Carcarès-Sainte-Croix Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Visite commentée de l’église Saint Laurent par un membre du comité paroisse. Pendant 1 heure, partez à la découverte de cette église atypique.
Visite commentée de l’église Saint Laurent par un membre du comité paroisse. Pendant 1 heure, partez à la découverte de cette église atypique. .
Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com
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English : Visite de l’église Saint Laurent
Guided tour of Saint Laurent Church led by a member of the parish committee. Spend an hour exploring this unique church.
L’événement Visite de l’église Saint Laurent Carcarès-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Tartas
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