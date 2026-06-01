Visite de l’église Saint-Loup de Saint-Créac (classée Monument Historique), EGLISE SAINT-LOUP, Saint-Créac

Visite de l’église Saint-Loup de Saint-Créac (classée Monument Historique) 27 et 28 juin EGLISE SAINT-LOUP Gers

Entrée libre; vente brochures photos de l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Loup de Saint-Créac (Gers)

Le village de Saint-Créac (Gers), situé à 5 kms de Saint-Clar, offre une vue panoramique sur les Pyrénées. Il compte 90 habitants et fait partie de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne (CCBL). Il a été fondé à l’époque gallo-romaine au Vème ou VIème siècle, après que des chrétiens romains ont fui les persécutions à Rome, suite au martyre du diacre Saint-Cyriacus en l’an 304. Des pièces de monnaies aux effigies des empereurs Maximien et Dioclétien (286-310) et des morceaux de vaisselle romaine découverts sur place, sont exposés au musée archéologique d’Eauze.

L’église est dédiée à Saint-Loup, évêque de Sens (+623), dont une relique est exposée dans le transept nord. Au moyen-âge, le village comptait un millier d’habitants, mais pendant la guerre de Cent Ans, il subit les assauts destructeurs d’Edouard de Woodstock, dit « le Prince Noir », qui détruisit tout le village et l’église en 1369, dont seule une partie de l’abside a été épargnée et est encore visible aujourd’hui.

L’église Saint-Loup :

L’église de Saint-Créac fut reconstruite et agrandie au XIIème siècle à partir d’un édifice antérieur datant probablement du VIème. L’église fut ensuite relevée aux XVème et XVIème siècles.

Le principal attrait de l’église St-Loup est le chevet roman orné de peintures murales de style gréco-byzantin datant du XVIème, au plafond du chœur et sur les murs côté Nord et Sud, classées Monuments Historiques dès 1908.

Une grande campagne de restauration de l’église commença à partir de 1832. Les fresques murales furent complètement restaurées en 1863 par l’agenais Toussaint Desbeaux. Elles ont de nouveau été rénovées en 1996 par Mme Pontelevy, artiste peintre, sous la direction de l’inspectrice MH Mme Sire.

On peut admirer aussi une remarquable pietà en bois polychrome du XVIIème à l’entrée de l’église à gauche sous la tribune, au-dessus des fonds baptismaux (inscrite Monument Historique en 1997).

A noter aussi trois vitraux du maître verrier Amédée Bergès de Toulouse (1861-1863) et de part et d’autre de l’autel en marbre blanc du chœur, datant du 2nd Empire, deux anges en terre cuite du XVIIIème ; et de belles rosaces et peintures des corbeaux.

Enfin un petit orgue à six jeux, fabriqué et installé par Patrice Bellet (facteur d’orgues à Saint-Créac) à la tribune de l’église au fond de la nef, a été inauguré le 17 septembre 2023.

L’église dans son ensemble, avec le mur d’enceinte du cimetière, a été inscrit Monument Historique en 1995.

EGLISE SAINT-LOUP 50 RUE DE L’EGLISE Saint-Créac 32380 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-creac.com/village-saint-creac-lomagne-gers »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.saintcreac@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 66 32 66 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 11 92 67 »}]

Visite guidée de l’église Saint-Loup à Saint-Créac, datant du XIIe siècle, et de ses peintures murales du XVIème de style gréco-byzantin classées Monuments Historiques en 1908. Eglise classée fresques murales

Gilles Nicoud