Visite de l’église Saint Martin d’Agnez-les-Duisans, Église, Agnez-lès-Duisans

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Martin d’Agnez-les-Duisans Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Eglise Saint-Martin qui a été détruite par les Troupes Françaises de Louis XII en 1475.

L’édifice a été restauré entre 1842 et 1845 par l’architecte A. Grigny

L’intérieur de l’église est décoré dans un style gothique

Église 135 Rue au Delà de l’Eau, 62161 Agnez-lès-Duisans, France Agnez-lès-Duisans 62161 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de l’Eglise Saint-Martin qui a été détruite par les Troupes Françaises de Louis XII en 1475.

©mairie agnez-les-duisans