Visite de l’église Saint-Martin de Chouilly, Eglise Saint-Martin, Chouilly

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Martin de Chouilly Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Martin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez de l’église Saint-Martin de Chouilly, dont l’origine remonte au XIe siècle.

Un diaporama retrace l’histoire de cette église au travers des siècles. L’association « Les amis de l’église et du patrimoine de Chouilly » vous présentera ses actions et ses projets.

Eglise Saint-Martin 4 avenue de l’église 51530 Chouilly Chouilly 51530 Marne Grand Est

Visitez de l’église Saint Martin de Chouilly dont l’origine remonte au XIe siècle.

©Epernay Agglo Champagne