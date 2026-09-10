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Visite de l’église saint Martin de Montjavoult, Église Saint Martin, Montjavoult

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Martin · Montjavoult

Visite de l’église saint Martin de Montjavoult, Église Saint Martin, Montjavoult

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint Martin
Adresse
60240 Montjavoult
Ville
60240 Montjavoult
Département
Oise

Visite de l’église saint Martin de Montjavoult 19 et 20 septembre Église Saint Martin Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée ou libre de l’église Saint Martin de Montjavoult

Église Saint Martin 60240 Montjavoult Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France 0687858610 Visite de l’église XII – XV ème siècle
Visite commentée ou libre de l’église Saint Martin de Montjavoult

©Benoit Juillet

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