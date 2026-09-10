AGENDA · Montjavoult
Visite de l’église saint Martin de Montjavoult, Église Saint Martin, Montjavoult
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Martin · Montjavoult
Informations pratiques
Visite de l’église saint Martin de Montjavoult 19 et 20 septembre Église Saint Martin Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée ou libre de l’église Saint Martin de Montjavoult
Église Saint Martin 60240 Montjavoult Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France 0687858610 Visite de l’église XII – XV ème siècle
Visite commentée ou libre de l’église Saint Martin de Montjavoult
©Benoit Juillet
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