visite de l’église Saint Martin de Silly Tillard, Eglise Saint Martin à Silly 60430, Silly-Tillard
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Martin à Silly 60430 · Silly-Tillard
Informations pratiques
visite de l’église Saint Martin de Silly Tillard Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint Martin à Silly 60430 Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Très belle eglise en brique avec son clocher défensif imposant.
Intérieur restauré après l’incendie de 1997. Magnifique charpente, vitraux récents très interessants. Belles statues anciennes
Eglise Saint Martin à Silly 60430 6 rue du 11 novembre Silly Tillard 60430 Silly-Tillard 60430 Oise Hauts-de-France Eglise en brique, classée Monument Historique, du XIIIè et XVIè avec un énorme clocher beffroy
Très belle eglise en brique avec son clocher défensif imposant
©florence Chemel