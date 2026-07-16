Visite de l’église Saint-Martin, Église paroissiale Saint-Martin, Bournan

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Martin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de l’Église avec panneaux expliquant les différents points d’intérêt. Église classée aux monuments historiques en 1966.

Des traces de l’église remontent au XIIème siècle, le portail occidental gothique du 15ᵉ siècle.

Sa pierre des morts du 12ᵉ ou 15ᵉ, classée en 1948.

Sa statue de Vierge à l’enfant du 19ème en pierre peinte.

Sa cloche fondue en 1539 par Nicolas Mauduyt, classée et visible car descendue pour la protéger et la nettoyer.

Église paroissiale Saint-Martin Bournan, 37240 Bournan, France Bournan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Charlemagne fit don de Bournan à l’abbaye de Saint-Martin qui, vers 791, la céda à celle de Cormery. Le premier document mentionnant l’église date de 1139. Les murs de la nef ont conservé leur petit appareil qui pourrait être du Xe siècle. La porte d’entrée en pignon est en anse de panier moulurée et date du XVe siècle. L’abside, les deux absidioles, le transept et la tour carrée du clocher sont du XIIe siècle. La tour du clocher est ornée, à son étage inférieur, sur chaque côté, de trois arcs en plein cintre, appuyés sur de courtes colonnes rondes dont les chapiteaux sont ornés de feuilles. Cette tour est flanquée d’une tourelle ronde d’escalier. La flèche octogonale, de pierre, date de la fin de l’époque gothique. Les murs du transept ont été légèrement surélevés au 19e, époque à laquelle son pignon et sa façade sud ont été percés d’une porte néogothique.

Ouverture de l’Église avec panneaux expliquant les différents points d’intérêt. Église classée au monument historique en 1966.

Didier VILLION