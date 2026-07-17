Visite de l’église Saint Martin, église Saint Martin, 60590 Énencourt-Léage, Énencourt-Léage

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Martin 19 et 20 septembre église Saint Martin, 60590 Énencourt-Léage Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Martin d’Énencourt-Léage, un édifice qui témoigne de près de mille ans d’histoire.

Construite à partir du XIᵉ siècle et remaniée au fil des siècles, l’église présente une architecture mêlant les styles roman et classique. Sa principale originalité réside dans son chœur, édifié au-dessus d’un passage voûté traversé par la rue du village, une disposition rare qui fait tout le caractère de ce monument.

À l’intérieur, les visiteurs pourront admirer un remarquable ensemble de mobilier religieux : un maître-autel et son retable, des statues anciennes, des boiseries, une chaire à prêcher, des fonts baptismaux ainsi que plusieurs œuvres d’art qui illustrent la richesse du patrimoine religieux local.

Des panneaux explicatifs ponctueront cette visite de ce monument emblématique d’Énencourt-Léage, inscrit au titre des Monuments historiques.

église Saint Martin, 60590 Énencourt-Léage place de l’église, 60590 Énencourt-Léage Énencourt-Léage 60590 Oise Hauts-de-France +33344497870 Par son histoire millénaire, son architecture originale et la richesse de son mobilier, l’église Saint-Martin d’Énencourt-Léage constitue un élément majeur du patrimoine du Vexin français. Elle témoigne de l’évolution des églises rurales, tout en conservant un caractère authentique et remarquable.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Martin d’Énencourt-Léage, un édifice qui témoigne de près de mille ans d’histoire.

©Jennifer ETIENNE