Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine La Fontelaye samedi 19 septembre 2026.

La Fontelaye

Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine

Rue de l’Église La Fontelaye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église Saint-Martin sera ouverte pour les JEP. Venez découvrir cette jolie église nichée dans un coin de verdure. .

Rue de l’Église La Fontelaye 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 80 36 39

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English : Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine La Fontelaye a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux