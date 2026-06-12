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Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine La Fontelaye

Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine La Fontelaye samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 76890 La Fontelaye

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Fontelaye

Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine

Rue de l’Église La Fontelaye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’église Saint-Martin sera ouverte pour les JEP. Venez découvrir cette jolie église nichée dans un coin de verdure.   .

Rue de l’Église La Fontelaye 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 80 36 39 

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English : Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite de l’Église Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine La Fontelaye a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux