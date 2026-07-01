Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, La Fontelaye

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre avec accueil en continu

Église Saint-Martin Rue de l’église, 76890 La Fontelaye La Fontelaye 76890 Seine-Maritime Normandie La petite église de la Fontaye, dans son écrin de verdure est pittoresque entourée de son cimetière, avec un mobiler et des peintures des 17e-19e chemin sur la départementale D 23 . PARKING

Visite libre avec accueil en continu

©CDAS Rouen LA