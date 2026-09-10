Visite de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Saint-Marc-du-Cor

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Médard Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Médard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Médard de Saint-Marc-du-Cor.

Église Saint-Médard Église Saint-Médard, 41170 Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 26 28 24 22 Attestée dès le XIᵉ siècle, l’église Saint-Médard de Saint-Marc-du-Cor est un édifice attachant avec un beau portail en pierre de Roussard et une statue en terre cuite datant du début du XVIᵉ siècle (représentant Saint-Médard) récemment restaurée et rare dans la région Centre-Val-de-Loire.

Située dans une commune de moins de 200 habitants, elle demeure un lieu de culte, de mémoire et de transmission au cœur du Loir-et-Cher. La statue L’Éducation de la Vierge, en bois polychrome et inscrite aux Monuments historiques, est l’objet d’un projet de restauration ; elle pourra être admirée dans son état actuel.

Visite commentée de l’église Saint-Médard de Saint-Marc-du-Cor.

©matthieugeorgeon