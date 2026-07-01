Visite de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Saint-Règle

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Paul Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’édifice présente la particularité d’avoir été construit au XIXᵉ s. dans le style néo-roman et d’être entouré de la mairie et de l’école.

Église fondée au XIIᵉ s., entièrement reprise en 1869 en style néo-roman. Elle paraît enserrée entre la mairie et l’école.

En fait, la mairie est l’ancien presbytère (dont a été enlevée la croix au fronton) ; l’école a ensuite été construite en symétrie.

À l’intérieur, de belles statues de saint Vincent, sainte Cécile et saint Louis.

Les vitraux de l’atelier Lobin datent de 1871 et ont été restaurés en 2000.

Église Saint-Paul 2 place Saint-Louis 37530 Saint-Règle Saint-Règle 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 57 41 21 L’édifice présente la particularité d’avoir été construit au XIXe siècle dans le style néo-roman et d’être entouré de la mairie et de l’école. Les vitraux de l’atelier Lobin datent de 1871 et ont été restaurés en 2000.

L’édifice présente la particularité d’avoir été construit au XIXᵉ dans le style néo-roman et d’être entouré de la mairie et de l’école.

©commune de Saint-Règle