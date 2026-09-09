Visite de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet, Pleugriffet
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet · Pleugriffet
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter cette église édifiée de 1954 à 1956. Ce chef d’oeuvre moderne de béton, de briques et de verre étonne par la richesse de ses verrières, mais aussi pour sa coupole et son porche en granite.
À l’intérieur, les nombreux vitraux réalisés avec des dalles de verre, inondent de lumière cet édifice religieux unique du Pays des Rohan.
Eglise Saint-Pierre, Pleugriffet Eglise Saint Pierre 56120 Pleugriffet Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne https://pleugriffet.bzh/la-commune/histoire-et-patrimoine/patrimoine-en-images/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56132152 Parking à proximité
L’église Saint-Pierre de Pleugriffet sera ouverte pendant les Journées Européennes du patrimoine. église JEP 2026
PAH des Rohan