Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, Église Saint-Pierre, Sennevoy-le-Bas

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-Pierre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Choeur historique d’un village mentionné dans les archives dès 1080 sous le nom de Senneveium, venez visiter l’église Saint-Pierre Saint-Paul !

Celle-ci conserve de son passé médiéval un portail roman en façade, un chevet plat du XIIIe siècle, une remarquable charpente à chevrons formant ferme et un choeur gothique construit à la fin du XVe siècle. L’édifice est complété au XVIe siècle par l’adjonction de deux chapelles renaissance. Quant à la nef, de style néogothique, elle a été rebâtie au XIXe siècle.

Église Saint-Pierre Place de l’Église, 89160 Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Choeur historique d’un village mentionné dans les archives dès 1080 sous le nom de Senneveium, venez visiter l’église Saint-Pierre Saint-Paul !

©Loud MOMMERSTEEG